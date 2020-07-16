В Великобритании заявили, что российские хакеры пытались украсть данные о вакцине от COVID-19
16 июля 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российский хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавируса в США, Канаде и Великобритании, заявили в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства.
«Национальный центр кибербезопасости Великобритании … расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур», - сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты из Канады и Соединенных Штатов согласны с такой оценкой.
В Великобритании рассказали, что хакеры АРТ29 в течение 2020 года атаковали несколько организаций, работающих над созданием вакцины от COVID-19.
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