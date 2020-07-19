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Как вакцина от коронавируса сказывается на других прививках

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Как вакцина от коронавируса сказывается на других прививках
Прививка. Фото: pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, насколько безопасно делать другие прививки до или после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Врач заверил, что все другие прививки будут действовать так, как и должны. При этом лучше всего выждать интервал в 2-3 недели перед введением новых препаратов. «Наша иммунная система очень умная, поэтому данного времени ей будет достаточно, чтобы сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины», - рассказал Гинцбург. Он добавил, что сочетание лекарств не должно вызвать побочные эффекты.

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