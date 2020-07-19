Когда начнутся испытания детской вакцины от коронавируса
19 июля 2020, 08:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда могут стартовать испытания вакцины от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних.
Гинцбург объяснил, что приступать к тестированию вакцины для детей можно будет только после того, как будут окончены все клинические испытания на взрослых. По словам врача, ждать придется около полугода. «Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут учтены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», - сказал он. Гинцбург добавил, что тестирование детской вакцины будет проходить в несколько этапов в разных возрастных группах.
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