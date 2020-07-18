В РФПИ сообщили, что Россия может раньше других стран получить вакцину от COVID-19
18 июля 2020, 09:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами заявил, что разработка вакцины от COVID-19 в РФ может быть завершена раньше, чем в других странах.
Дмитриев, отвечая на вопрос журналиста, чем обусловлены успехи России в указанном направлении, заметил, что в стране есть много инфраструктуры для создания вакцины.
Представитель СМИ также попросил гендиректора РФПИ прокомментировать заявление Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что хакеры, которые якобы связаны с российскими спецслужбами, совершили попытку похищения информации о разработке вакцины против COVID-19 в Великобритании, Канаде и США. Кирилл Дмитриев в свою очередь заострил внимание на том, что подобная информация появилась буквально на следующий день после того, как Россия объявила, что ожидает одобрения своей вакцины в августе текущего года.
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