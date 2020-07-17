Глава Минздрава назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19 в России

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17 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко днем в пятницу, 17 июля, рассказал, когда ожидается регистрация российской вакцины от коронавируса нового типа.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что лидерами по созданию вакцины от COVID-19 в стране являются Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор", а также Институт вакцин и сывороток ФМБА. Уже в текущем году ожидается появление созданных ими препаратов.

Михаил Мурашко в свою очередь заметил, что первая регистрация вакцины будет ориентировочно произведена в начале второй декады августа.