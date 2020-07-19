Ученые нашли шесть разных форм коронавируса, у каждой свои симптомы
19 июля 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Sky News
Ученые из Великобритании смогли выявить сразу шесть существующих на данный момент форм коронавирусной инфекции CОVID-19. Предполагается, что новая информация поможет эффективнее противостоять тяжелым осложнениям и быстрее изобрести лечение.
Первые две формы COVID-19 исследователи охарактеризовали как «гриппоподобные». У пациентов присутствует потеря обоняния и вкуса, сильная головная боль и кашель. Третью группу обозначили как «желудочно-кишечную», при ней наблюдается диарея и потеря аппетита. Четвертую группу составили больные с хрипотой, болью в груди и усталостью.
Самыми опасными для человека исследователи считают пятую и шестую формы коронавируса. Для них характерны спутанность сознания, боль в мышцах, проблемы с дыханием и прочие сопутствующие симптомы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.