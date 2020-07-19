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Ученые нашли шесть разных форм коронавируса, у каждой свои симптомы

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

Ученые нашли шесть разных форм коронавируса, у каждой свои симптомы
Реанимация. Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании смогли выявить сразу шесть существующих на данный момент форм коронавирусной инфекции CОVID-19. Предполагается, что новая информация поможет эффективнее противостоять тяжелым осложнениям и быстрее изобрести лечение.

Первые две формы COVID-19 исследователи охарактеризовали как «гриппоподобные». У пациентов присутствует потеря обоняния и вкуса, сильная головная боль и кашель. Третью группу обозначили как «желудочно-кишечную», при ней наблюдается диарея и потеря аппетита. Четвертую группу составили больные с хрипотой, болью в груди и усталостью.

Самыми опасными для человека исследователи считают пятую и шестую формы коронавируса. Для них характерны спутанность сознания, боль в мышцах, проблемы с дыханием и прочие сопутствующие симптомы.

АБ

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