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Ученые рассказали, могут ли комары быть разносчиками коронавируса

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Ученые рассказали, могут ли комары быть разносчиками коронавируса
Комар. Фото: pixabay.com

В период пандемии коронавируса многие люди стараются избегать любой возможности заражения. Специалисты оценили, могут ли обычные комары выступать в качестве переносчиков инфекции.

Специалисты считают, что коронавирусная инфекция не может самовоспроизводиться в комарах даже в том случае, если раньше насекомое укусила болеющего COVID-19 человека. Поэтому передача коронавируса через комаров считается невозможной. Схожего мнения придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии нового коронавируса COVID-19.

АБ

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