Ученые рассказали, могут ли комары быть разносчиками коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 июля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Комар. Фото: pixabay.com

В период пандемии коронавируса многие люди стараются избегать любой возможности заражения. Специалисты оценили, могут ли обычные комары выступать в качестве переносчиков инфекции.

Специалисты считают, что коронавирусная инфекция не может самовоспроизводиться в комарах даже в том случае, если раньше насекомое укусила болеющего COVID-19 человека. Поэтому передача коронавируса через комаров считается невозможной. Схожего мнения придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии нового коронавируса COVID-19.