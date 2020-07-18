Генсек ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии коронавируса
18 июля 2020, 22:48[ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. В субботу, 18 июля, Гутерреш заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рекордному со времен Второй мировой войны росту числа оставшихся на нашей планете без средств к существованию людей.
По словам генсека ООН, не менее сотни миллионов человек могут оказаться в крайне тяжелом финансовом состоянии. «На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов», — заявил Гутерреш в своем выступлении.
Гутерриш заявил, что состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты.
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