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Генсек ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии коронавируса

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Генсек ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии коронавируса
Alexander Legky, globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предрек «голод исторических масштабов» из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. В субботу, 18 июля, Гутерреш заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рекордному со времен Второй мировой войны росту числа оставшихся на нашей планете без средств к существованию людей.

По словам генсека ООН, не менее сотни миллионов человек могут оказаться в крайне тяжелом финансовом состоянии.
«На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов», — заявил Гутерреш в своем выступлении.

Гутерриш заявил, что состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты.

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