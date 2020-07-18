ООН: Состояние 26 самых богатых жителей Земли практически равно доходам половины всего населения Земли

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18 июля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. В заявлении генсека ООН говорится, что более 70 процентов людей на Земле живут в условиях растущего неравенства.

Гутерриш назвал единственным критерием неравенства разницу в уровне финансового благосостояния. По его данным, в период с 1980 по 2016 год на одн процент самых богатых людей мира приходилось 27 процентов общего совокупного роста доходов.

Генсек ООН отметил, что сейчас качество жизни людей зависит от их пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и других факторов. Гутерриш также отметил, что жизнь миллионов людей во многом определяется факторами, возникающими уже в момент их рождения.

По мнению главы организации, из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, и в результате ухудшается физическое и психическое здоровье людей.

Антониу Гутерриш заявил, что ключевой принцип ООН заключается в том, что продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить.

Гутерриш назвал это врожденным правом каждого человека, а не привилегией.

Он призвал реформировать мировые организации во имя борьбы с неравенством. По его словам, неравенство "начинается сверху".