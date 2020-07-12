Инфекционист объяснил, как избежать второй волны COVID-19

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12 июля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов оценил вероятность появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России. Известно, что эксперты прогнозируют ее начало осенью или зимой.

«Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции», - пояснил он.

Чуланов отметил, что снижение заболеваемости COVID-19 – это небольшая победа в одном сражении, а «война» еще не закончена. По его словам, любые массовые скопления людей, в том числе акции протеста и митинги, создают «идеальные условия» для быстрого распространения вируса. При этом он добавил, что ношение масок в общественных местах позволяет предотвратить риск заражения. Кроме того, он призывает мать руки, соблюдать дистанцию, изолировать заболевших, чтобы «затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны».

«Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», - объяснил он рост случаев в других государствах.

Ранее врач из США заявил, что мир ждет не только вторая, но и третья волна.