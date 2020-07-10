В ВОЗ назвали условия появления второй волны COVID-19 в России

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович оценила возможность появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России. По ее словам, она может прийти «хоть завтра».

«Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении», - пояснила она.

По ее словам, предотвратить новую вспышку COVID-19 позволит своевременное обнаружение инфицированных и контактных лиц. Вуйнович отметила, что вторая волна – это маленькая волна, резко идущая наверх.

«В России фиксируется около 6 тысяч случаев заражения коронавирусом ежедневно, в Москве – где-то 600 каждый день … Но если это число снизится по России на 100 случаев за сутки, а потом начнет расти и за неделю-две достигнет 1-2 тысяч в день – тогда мы будем говорить о второй волне», - добавила она, уточнив, что единичные случаи и дальше будут, но ограничить их передачу возможно.

Ранее Мелита Вуйнович разочаровалась уровнем соблюдения санитарных мер в российских ресторанах.