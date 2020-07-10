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В ВОЗ предложили ресторанам «ежедневно перепечатывать меню»

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ предложили ресторанам «ежедневно перепечатывать меню»
фото: кафе, pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович разочаровалась уровнем соблюдения санитарных мер в российских ресторанах. По ее словам, она посетила несколько заведений и возвращаться туда больше не хочет.

«Я зашла в несколько ресторанов, и, честно говоря, больше туда не хожу, потому что я всегда хочу видеть перед собой чистый стол. Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое», - высказала она.

Кроме того, она предложила персоналу «ежедневно» перепечатывать меню на отдельных листах или поставить его в пластик и протирать.

Ранее Вуйнович назвала условия возвращения ограничений по коронавирусу в России.

БА
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