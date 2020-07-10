В ВОЗ рассказали, по каким причинам в России могут вернуть ограничения из-за коронавируса
10 июля 2020, 07:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России допустила, что в стране могут вновь установить ряд ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам Мелиты Вуйнович, вернуть ряд запретов власти страны могут в том случае, если россияне не будут соблюдать правила защиты от инфекции. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - считает представитель ВОЗ. Она отметила, что риск возврата ограничений будет сохраняться вплоть до появления вакцины от коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.