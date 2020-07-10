В ВОЗ рассказали, по каким причинам в России могут вернуть ограничения из-за коронавируса

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10 июля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России допустила, что в стране могут вновь установить ряд ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Мелиты Вуйнович, вернуть ряд запретов власти страны могут в том случае, если россияне не будут соблюдать правила защиты от инфекции. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - считает представитель ВОЗ. Она отметила, что риск возврата ограничений будет сохраняться вплоть до появления вакцины от коронавируса.