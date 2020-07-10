В России приступили к финальной стадии испытаний вакцины от COVID-19
10 июля 2020, 07:29[ «Аргументы Недели» ]
В российском Министерстве обороны рассказали, что сотрудники ведомства совместно с учеными из НИИ им. Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса.
Сообщается, что в среду, 15 июля первая группа добровольцев, испытавших на себе препарат, сдадут контрольный анализ и будут выписаны, после чего смогут вернуться на места службы. В настоящее время врачи отмечают, что состояние испытуемых хорошее, «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается». По мнению экспертов, это указывает на «формирование у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».
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