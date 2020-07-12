Американский врач заявил о возможном начале третьей волны коронавируса

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12 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач из Соединенных Штатов Чад Крилич уверен, что мир ждет не только вторая, но и третья волна коронавирусной инфекции COVID-19. «Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», - считает он.

Крилич напомнил, что в конце мая в США произошел очередной всплеск коронавируса после того, как власти постепенно начали снимать ограничения. Третью волну он прогнозирует осенью, когда начнется сезон гриппа. При этом врач допускает, что новой вспышки COVID-19 можно избежать. Ее возможность, по словам Крилича, напрямую зависит от изобретения вакцины и соблюдения рекомендованных мер безопасности.