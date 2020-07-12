Американский врач заявил о возможном начале третьей волны коронавируса
12 июля 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]
Врач из Соединенных Штатов Чад Крилич уверен, что мир ждет не только вторая, но и третья волна коронавирусной инфекции COVID-19. «Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», - считает он.
Крилич напомнил, что в конце мая в США произошел очередной всплеск коронавируса после того, как власти постепенно начали снимать ограничения. Третью волну он прогнозирует осенью, когда начнется сезон гриппа. При этом врач допускает, что новой вспышки COVID-19 можно избежать. Ее возможность, по словам Крилича, напрямую зависит от изобретения вакцины и соблюдения рекомендованных мер безопасности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.