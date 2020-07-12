В России более 6 тысяч человек заболели коронавирусом за последние сутки
12 июля 2020, 10:55[ «Аргументы Недели» ]
В России за последние сутки прибавилось 6615 пациентов, у которых врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом число умерших за 24 часа превысило 100 человек.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений», - рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Количество умерших за сутки составило 130 человек.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 727 162 случая заражения, 11 335 человек погибли.
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