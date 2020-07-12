Как бодипозитив становится причиной ожирения

12 июля 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Диетолог Маргарита Королева заявила, что такое популярное среди современных людей направление как бодипозитив на деле может стать причиной ожирения и серьезных проблем со здоровьем.
«Безусловно, это масштабная философия, раз уж многие парни и девушки пошли на это. Они уверены, что существенный избыток веса — это привлекательно. Однако с точки зрения здоровья это очень опасно, особенно для тех, кто попадает в зону риска. Избыток веса в рамках ожирения — серьезное хроническое заболевание, имеющее тенденцию к прогрессированию», - предупредила врач.
Королева добавила, что многие приверженцы бодипозитива пытаются таким образом оправдать себя, поскольку не могут найти силы на здоровый образ жизни. Диетолог напомнила, что однажды настанет момент, когда все скрытые болезни себя проявят.
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