Какие продукты тормозят работу мозга

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12 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Мозг. Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина перечистила продукты, которые тормозят работу мозга. В список попали полуфабрикаты, маргарин, майонез и дешевые сладости, в состав которых входят трансжиры.

Также на работе мозга негативно сказывается употребление в пищу продуктов, содержащих быстрые углеводы: хлеба, макарон и прочих мучных изделий. Дело в высоком содержании глюкозы, разрушающей сосуды, передает КП.

Сократить придется и чрезмерно соленые продукты, такие как рыба, соленья и колбасы. Большое количество соли в организме мешает головному мозгу получать полноценное питание.

Ранее диетолог рассказала, можно ли есть чипсы и при этом не вредить здоровью.