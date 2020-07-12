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Диетолог рассказала, можно ли есть чипсы и при этом не вредить здоровью

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Диетолог рассказала, можно ли есть чипсы и при этом не вредить здоровью
Чипсы. Фото: pixabay.com

Диетолог Ольга Григорян рассказала, насколько часто можно есть чипсы, чтобы при этом не навредить здоровью. Специалист подчеркнула, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов.

«В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», - сказала врач.

Она отметила, что при определении режима питания стоит в первую очередь обращать внимание на свое здоровье и состояние организма, который должен в необходимых количествах получать белки, витамины, минералы и антиоксиданты. Также нужно не забывать про сезонность питания. К примеру, летом стараться избегать жирных блюд.

АБ

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