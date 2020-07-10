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Диетолог: виноградное столовое вино за три года подорожало на 11%

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Диетолог: виноградное столовое вино за три года подорожало на 11%
фото: pixabey
В России виноградное столовое вино за три года подорожало на 11%. Если в июне 2017 года средняя стоимость литра этого напитка составляла 389 рублей, то в этот же период 2020 года — 433 рубля. Дороже стало и креплёное виноградное вино. Его стоимость выросла на 6% и в июне составляла 574 рубля.
Диетолог Андрей Воронин отметил, что вино хоть и является алкогольным напитком, но может приносить пользу организму при умеренном употреблении. Однако речь идёт только о качественном продукте — без добавления консервантов, химикатов и чрезмерного количества сахара.
ЕСт

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