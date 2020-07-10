Как распознать грыжу пищевода, рассказал онколог

Онколог Иван Карасев назвал ряд симптомов, которые могут говорить о таком опасном заболевании, как грыжа пищевода. Врач предупредил, что проблема может возникать из-за воздействия внешних и внутренних факторов.
Одним из первых симптомов является изжога, которая проявляется после еды, физнагрузок или долгого нахождения в лежачем положении. Также признаком грыжи пищевода является загрудинной или эпигастральной области – в районе солнечного сплетения. Настораживающими могут оказаться чувство распирания в подреберье и воздушная отрыжка.
Карасев добавил, что причиной грыжи могут стать нарушение моторики пищеварения, а также ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы. Из-за этого в грудную область попадают части внутренних органов, которые в нормальном состоянии располагаются под диафрагмой.
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