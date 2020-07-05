Почему у россиян всё чаще диагностируют меланому

В России врачи всё чаще диагностируют рак кожи у пациентов. Онколог Владислав Саржевский объяснил, почему россияне всё чаще страдают от меланомы, и кто больше подвержен заболеванию.
Саржевский объяснил, что в стране стали лучше выявлять онкологию, а потому увеличилось количество соответствующих диагнозов. Также изменился образ жизни россиян. Многие могут чаще позволить себе путешествия в жаркие страны, что приводит к проблемам с кожей. «Человек рождается без единого родимого пятнышка. Последующие появления родинок, веснушек, результат взаимодействия с солнечной радиацией», - считает онколог.
Врач отметил, что чаще всего меланома возникает у светлокожих людей с голубыми или зелеными глазами и светлыми или рыжими волосами. Также рак кожи рискуют получить те, у кого изначально было много пигментных пятен.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.