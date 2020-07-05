Почему у россиян всё чаще диагностируют меланому

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 июля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Пляж. Фото: pixabay.com

В России врачи всё чаще диагностируют рак кожи у пациентов. Онколог Владислав Саржевский объяснил, почему россияне всё чаще страдают от меланомы, и кто больше подвержен заболеванию.

Саржевский объяснил, что в стране стали лучше выявлять онкологию, а потому увеличилось количество соответствующих диагнозов. Также изменился образ жизни россиян. Многие могут чаще позволить себе путешествия в жаркие страны, что приводит к проблемам с кожей. «Человек рождается без единого родимого пятнышка. Последующие появления родинок, веснушек, результат взаимодействия с солнечной радиацией», - считает онколог.

Врач отметил, что чаще всего меланома возникает у светлокожих людей с голубыми или зелеными глазами и светлыми или рыжими волосами. Также рак кожи рискуют получить те, у кого изначально было много пигментных пятен.