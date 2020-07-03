В Минздраве объяснили, почему в России стали чаще диагностировать онкологию

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3 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Реанимация. Фото: pixabay.com

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн подтвердил, что в стране в прошлом году увеличилось число выявленных больных с онкологией. Врач объяснил эту статистику.

По словам эксперта, дело не в том, что россияне чаще стали болеть раком, а в том, что улучшились возможности диагностики заболеваний. Он подчеркнул, что в прошлом году проверку на онкологию прошло больше людей, чем в предыдущие года. «Наша служба проверила и поставила на учёт больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости. Другими словами, показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению, а также повышение качества учёта онкологических пациентов», - отметил Каприн.