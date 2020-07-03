Российский онколог перечислил главные симптомы одного из видов раковой опухоли
3 июля 2020, 09:22[ «Аргументы Недели» ]
Иван Карасев, отечественный врач-онколог, назвал главные клинические проявления одного из видов злокачественного новообразования - рака большого дуоденального соска (БДС). По данному вопросу медик выказался на своей странице в Instagram.
К основным симптомам БДС Карасев отнес:
1. сильный кожный зуд;
2. пожелтение кожи;
3. похудение и потерю аппетита;
4. повышение температуры тела;
5. частные рвотные позывы;
6. ноющие боли в правом подреберье и эпигастрии.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что зарубежный врач Фрэнк Рушицка выступил с предположением, согласно которому представляющий смертельную опасность коронавирус COVID-19 является не респираторным, а сосудистым недугом.
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