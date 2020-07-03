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Российский онколог перечислил главные симптомы одного из видов раковой опухоли

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Российский онколог перечислил главные симптомы одного из видов раковой опухоли
Медики, globallookpress.com

Иван Карасев, отечественный врач-онколог, назвал главные клинические проявления одного из видов злокачественного новообразования - рака большого дуоденального соска (БДС). По данному вопросу медик выказался на своей странице в Instagram.

К основным симптомам БДС Карасев отнес:

1. сильный кожный зуд;

2. пожелтение кожи;

3. похудение и потерю аппетита;

4. повышение температуры тела;

5. частные рвотные позывы;

6. ноющие боли в правом подреберье и эпигастрии.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что зарубежный врач Фрэнк Рушицка выступил с предположением, согласно которому представляющий смертельную опасность коронавирус COVID-19 является не респираторным, а сосудистым недугом.

ДЦ

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