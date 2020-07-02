Зарубежный врач выдвинул предположение о коронавирусе как сосудистой болезни

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2 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Медик и пациент, Xiong Qi / globallookpress.com

Коронавирус, вопреки общепринятому утверждению, может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием. Соответствующую версию выдвинул Фрэнк Рушицка, медик из Университетской больницы Цюриха.

Как пишет The Lancet, врач поделился своими соображениями, возникшими после вскрытия людей, скончавшихся от COVID-19. Рушицка назвал человеческие легкие «главное полем боя вируса с иммунной системой». При этом недуг, согласно наблюдениям медика, поражает главным образом сосуды.

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