Доктор Александр Мясников опроверг популярный миф о здоровом образе жизни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Соревнования по бегу, pixabay.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, опроверг популярный миф о здоровом образе жизни, согласно которому ежедневно необходимо проходить по десять тысяч шагов. По данному вопросу медицинский специалист высказался в телеэфире.

По словам Мясникова, каждый день преодолевать десять тысяч шагов необязательно. Ходьбу можно заменить на плавание или бег, отметил доктор на своей программе на канале «Россия 1».

При этом Александр Мясников призвал как можно больше двигаться. Врач заявил, что гиподинамия способна провоцировать сердечные и онкологические недуги.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили материал, в котором названы возможные ранние симптомы рака желудка.