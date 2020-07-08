Названы шесть возможных симптомов появления раковой опухоли в желудке человека

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8 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет канал «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», пройти обследование у специалистов необходимо, если наблюдаются:

1. быстрая утомляемость и вялость;

2. резкое похудение;

3. болевые ощущения в области желудка;

4. постоянная изжога;

5. проблемы с глотанием пищи;

6. частые приступы рвоты.

Ранее сообщалось, что больной раком телеведущий Александр Беляев поведал об операции по удалению новой опухоли.