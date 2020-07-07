Больной раком телеведущий Беляев рассказал об операции по удалению новой опухоли
7 июля 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: «СтарХит»
Александр Беляев, больной раком прямой кишки российский телеведущий, перенес операцию по удалению новой опухоли. Об этом стало известно из разговора Беляева с представителями СМИ.
По словам ведущего, чуть больше трех месяцев назад врачи проверили его на онкологию и подтвердили ремиссию. Через некоторое время после этого у мужчины резко поднялся сахар, что стало причиной вызова медиков. В ходе обследования специалисты нашли пятисантиметровое злокачественное новообразование.
Как рассказал Александр Беляев, операция по удалению опухоли была сложной. Она продолжалась девять часов, к ней привлекли две бригады врачей.
Доктора вырезали опухоль и установили имплант в районе таза. По словам Беляева, в настоящий момент метастаз нет.
Ранее во вторник сообщалось, что сын Бари Алибасова заявил о попытке покушения на жизнь продюсера.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.