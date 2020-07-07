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Больной раком телеведущий Беляев рассказал об операции по удалению новой опухоли

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «СтарХит»

Больной раком телеведущий Беляев рассказал об операции по удалению новой опухоли
Телеведущий Александр Беляев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Александр Беляев, больной раком прямой кишки российский телеведущий, перенес операцию по удалению новой опухоли. Об этом стало известно из разговора Беляева с представителями СМИ.

По словам ведущего, чуть больше трех месяцев назад врачи проверили его на онкологию и подтвердили ремиссию. Через некоторое время после этого у мужчины резко поднялся сахар, что стало причиной вызова медиков. В ходе обследования специалисты нашли пятисантиметровое злокачественное новообразование.

Как рассказал Александр Беляев, операция по удалению опухоли была сложной. Она продолжалась девять часов, к ней привлекли две бригады врачей.

Доктора вырезали опухоль и установили имплант в районе таза. По словам Беляева, в настоящий момент метастаз нет.

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ДЦ

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