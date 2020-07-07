Сын Бари Алибасова заявил о попытке убийства музыкального продюсера
7 июля 2020, 11:39[ «Аргументы Недели» ]
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова заявил о попытке покушения на жизнь своего отца. Соответствующий пост Бари Алибасов-младший разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Согласно утверждению автора публикации, в июне Алибасова-старшего пытались отравить, в результате чего у мужчины появились осложнения, которые негативным образом повлияли на работу головного мозга. Сын продюсера выразил надежду на то, что инцидент станет основанием для возбуждения уголовного дела следственными органами.
Ранее стало известно о том, что Бари Алибасов-старший находится в психиатрической лечебнице.
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