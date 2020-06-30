Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала госпитализацию Алибасова в психиатрическую лечебницу

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30 июня 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: соцсети

Пропавший в начале лета Бари Алибасов нашелся в психиатрической лечебнице, куда его перевели из обычной клиники. Адвокат супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала, что ситуация на деле оказалась серьезнее, чем показалось сначала.

Вербицкая отметила, что Алибасов сейчас не в лучшем состоянии, супругу к нему не пускают. При этом адвокат подчеркнула, что от актрисы изначально и вовсе скрыли не только адрес клиники, но и сам факт госпитализации. Сейчас Федосеева-Шукшина лишена возможности общения с мужем.

«Очевидно, что люди, которые окружали его, были не вполне добросовестны. Скорее всего, Бари Каримович доверял не тем людям, которым следовало, и они заинтересованы в том, чтобы Алибасов пробыл там как можно дольше», - считает Вербицкая.