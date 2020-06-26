Федосеева-Шукшина планирует обратиться в полицию после пропажи Алибасова

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26 июня 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Лидия Федосеева-Шукшина, фото: Russian Look

Информация о том, что Бари Алибасов находится на лечении в психиатрической клинике, оказалась шоком для его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса не исключает, что Бари удерживают в клинике насильно.

"Лидия Николаевна выражает крайнюю обеспокоенность пропажей супруга. Если он не появится и на следующей неделе, не исключена возможность обращения в компетентные органы по факту пропажи человека", - сообщила Юлия Вербицкая, адвокат Федосеевой-Шукшиной.

Журналисты дозвонились до сына продюсера. "Я до понедельника комментировать не стану!" - заявил Алибасов-младший .