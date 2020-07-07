Как астма и аллергия связаны с режимом сна

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 июля 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Ингалятор. Фото: pixabay.com

Канадский исследователь Субхабрат Мойтра выяснил, что подростки, которые привыкли поздно ложиться спать и просыпаться, чаще страдают от аллергии и астмы. Он отметил, что во всем мире увеличивается количество детей с этими заболеваниями.

В исследовании приняли участие 1,6 тысяч индийских подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Они ответили на ряд вопросов о наличии симптомов астмы, а также рассказали о своем режиме дня. Результаты показали, что вероятность астмы втрое повышается, если подросток засыпает поздно. Также эти дети чаще подвержены аллергическому риниту.