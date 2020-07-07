В Адыгее число COVID-больных превышает две тысячи человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Адыгее за последние сутки в два раза превысило количество заболевших. По данным на 7 июля, в республике число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 2167 человек. Больше всего заболевших в столице республики Майкопе – 681 пациент, в Тахтамукайском районе COVID-больных – 408, в Красногвардейском – 297, в Адыгейске – 217. В Теучежском районе больны 208 человек, в Майкопском – 180, в Кошехабльском – 82, в Гиагинском – 56, в Шовгеновском – 38 пациентов.

В больницах на территории республики на лечении находятся 552 человека с COVID-19, в том числе –22 пациента, которым поставили диагноз в течение последних суток. Выздоровел и выписался домой 1601 человек, в том числе – 55 человек за последние сутки.

За весь период на территории Республики Адыгея скончались 14 человек с диагнозом коронавирус. За последние сутки летальных исходов пациентов с коронавирусом в республике не зарегистрировано.

Сходная с Адыгеей ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается и на Кубани, где, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», за минувшие сутки выздоровело от коронавируса в три раза больше пациентов, чем заболело.