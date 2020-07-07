В Краснодарском крае зарегистрированы 59 новых COVID-больных

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7 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели в три раза меньше людей, чем выздоровели. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 7 июля, в крае зарегистрированы 59 новых случаев заболевания.

По количеству новых заболевших за сутки регион остается на 34 месте в России. Вместе с тем из кубанских больниц выписались с выздоровлением 166 человек. Таким образом, число выздоровевших от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки значительно превысило число заболевших. При этом Кубань не вошла в пятерку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки.

В целом в России за последние сутки зарегистрировано 6368 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. 198 пациентов умерли, в том числе один больной – на Кубани. Количество летальных исходов в регионе достигло 83. В России за весь период скончались 10 494 пациента с COVID-19.

Общее число заболевших в стране на сегодняшний день достигло 694 230 человек, выздоровели от коронавируса 463 880 пациентов.