Доктор Мясников рассказал об опасности грибов

Доктор Александр Мясников рассказал, что на самом деле грибы – не такая полезная пища, как кажется на первый взгляд. Врач объяснил, что грибы не только плохо усваиваются, но в них также содержится много вредных веществ.
Мясников объяснил, что грибы впитывают вредные вещества, содержащиеся в почве. Врач добавил, что при термической обработке большая часть содержащихся в них полезных веществ погибает, тогда как вредные вещества из почвы сохраняются. Также в грибах содержится всего 3% белка, а из-за высокого содержания хитина, который не переваривается, и плохо усваивается человеческим организмом.
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