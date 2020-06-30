Доктор Мясников рассказал о самом полезном овоще

30 июня 2020, 14:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: YouTube
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой овощ является самым полезным. Специалист также рассказал, сколько овощей и фруктов следует съесть, чтобы получить дневную норму витаминов.
По словам Мясникова, наиболее полезным овощем является брокколи, в котором содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, а также биологически активные вещества, защищающие от рака. Врач уточнил, что употреблять данный продукт следует в сыром виде.
Доктор в эфире телеканала "Россия 1" заметил, что для получения дневной нормы витаминов человеку следует съедать полкило разных овощей и полкило фруктов. Александр Мясников уточнил, что натуральные продукты полезнее витаминов, поскольку они постепенно "выдают" микроэлементы в каждом отделе пищеварительного тракта.
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