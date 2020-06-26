Диетолог рассказала, почему овощи могут быть опасными для здоровья
26 июня 2020, 10:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Врач-диетолог Ирина Сухарева рассказала, что овощи могут быть опасными для здоровья. Она подчеркнула, что интенсивнее всего вредные вещества втягивают в себя укроп, лук, различные виды салатов, редис, огурцы, томаты, капуста. Специалист отметила, что каждый год все чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами.
"Чтобы обезопасить себя от употребления в пищу ранних фруктов и овощей надо избегать покупки плодов со слишком насыщенной и неестественной окраской", -отметила диетолог. Эксперт также добавила, что лучше всего приобрести нитратометр.
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