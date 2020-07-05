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Кому и почему нельзя мыться холодной водой, рассказала дерматолог

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Кому и почему нельзя мыться холодной водой, рассказала дерматолог
Душ. Фото: pixabay.com

В период отключения горячей воды многие россияне предпочитают принимать холодный душ. Дерматолог Екатерина Мокина объяснила, для кого подобные водные процедуры могут оказаться опасными.

Врач рассказала, что в холодной воде моющие средства, такие как шампунь, гель для душа и мыло, очищают гораздо хуже, чем в теплой. Также при таком купании высок риск заболеть. «Холодная вода водопровода обладает достаточно низкими температурами, и заболеть вполне возможно», - подчеркнула дерматолог.

Помимо этого, избегать ледяного душа следует людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Холодная вода может привести к сосудистой реакции, при которой из-за спазмов сосуды резко сужаются, а затем также резко расширяются. Дерматолог отметила, что это может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем.

АБ

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