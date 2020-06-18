Дерматолог рассказала, чем пахнет онкология

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18 июня 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

запах, фото: pixabay.com

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала, что человек способен почуять ароматы самых разных болезней. Например, об онкологии скажет запах несвежего мяса и избыточная потливость.

Врач пояснила, что в норме пот человека не пахнет. Запах появляется из-за бактериальной флоры на коже. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Скорогудаева сообщила, что аммиаком пахнет от людей с заболеваниями печени или почек.

Также запах может выдать наличие сахарного диабета. В частности, если на фоне этой болезни снижается уровень инсулина, то глюкоза не входит в клетки, и они переходят на питание жиром. По словам специалиста, это "провоцирует запах ацетона от кожи человека".

Запах кислого сыра от кожи может говорить о нарушениях процессов метаболизма в организме.

По словам дерматолога, запах тела может меняться из-за перестройки гормонального фона в период менопаузы.

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