Назван овощ, замедляющий старение

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5 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

овощи, фото: pixabay.com

Ученые назвали продукт, способный замедлить процесс старения. По словам специалистов, брокколи может предотвратить развитие многих возрастных болезней благодаря тем веществам, которые в нем содержатся.

В этом овоще в большом количестве содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также много сульфорафана — биоактивного компонента, который показал свою способность сдерживать процессы старения.

Брокколи полезно употреблять больным сахарным диабетом, так как этот продукт помогает сохранять контроль над уровнем сахара в крови и снижает уровень холестерина.

Кроме того, овощ полезен для профилактики инфаркта и заболеваний кишечника. Брокколи богат волокнами и антиоксидантами, этот овощ способствует поддержке нормального функционирования кишечника.

Немалую роль играет брокколи в поддержании здоровья глаз.

Выяснилось, что йогурт, изготовленный из брокколи, может не только предотвратить, но и в некоторых случаях вылечить онкологию.