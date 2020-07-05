Назван овощ, замедляющий старение

Ученые назвали продукт, способный замедлить процесс старения. По словам специалистов, брокколи может предотвратить развитие многих возрастных болезней благодаря тем веществам, которые в нем содержатся.
В этом овоще в большом количестве содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также много сульфорафана — биоактивного компонента, который показал свою способность сдерживать процессы старения.
Брокколи полезно употреблять больным сахарным диабетом, так как этот продукт помогает сохранять контроль над уровнем сахара в крови и снижает уровень холестерина.
Кроме того, овощ полезен для профилактики инфаркта и заболеваний кишечника. Брокколи богат волокнами и антиоксидантами, этот овощ способствует поддержке нормального функционирования кишечника.
Немалую роль играет брокколи в поддержании здоровья глаз.
Выяснилось, что йогурт, изготовленный из брокколи, может не только предотвратить, но и в некоторых случаях вылечить онкологию.