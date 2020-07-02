Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Овощи. Фото: pixabay.com

Врачи заявили, что люди, ранее злоупотреблявшие спиртным, но бросившие пагубную привычку, могут восстановить печень при помощи особой диеты. Специалисты подчеркивают, что поврежденная печень теряет способность к регенерации, однако правильное питание помогает исправить ситуацию.

Медики советуют переставшим пить людям также исключить из рациона сахар, мучное, жирное, соленое и жареное, а также перестать курить и начать заниматься спортом, передает Мир24. Вместо вышеперечисленных продуктов стоит есть диетическое мясо, овощные супы, а также не кислые фрукты и овощи.

Ранее специалисты рассказали, как лучше всего питаться в жару.