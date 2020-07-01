Вирусолог объяснил, стоит ли бояться новой «заразной» мутации коронавируса: «Она работает на нас, на человечество»

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1 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: медик, pixabay.com

Заместитель директора по инновационной работе НИИ Пастера, вирусолог Александр Семенов оценил данные американских ученых о том, что у коронавируса SARS-CoV-2 есть мутация, способная заражать людей в восемь раз быстрее, она с трудом обнаруживается иммунной системой. Эксперт объяснил, стоит ли россиянам бояться данного свойства инфекции, сообщает kp.ru.

«По сути, происходит нормальный процесс - вирус преодолевает межвидовой барьер. Популяция вируса насчитывает триллионы частиц. И преимущество получают те из них, которые лучше приспособлены к внедрению в наши клетки», - пояснил он.

Семенов отметил, что мутация до России «рано или поздно дойдет» или уже дошла, но бояться ее не стоит. По его словам, вирус-это поразит, а у него нет цели убить своего носителя.

««Идеал» и «высшая цель» любого вируса - заразить всех своих хозяев, но при этом превратиться в обычную хроническую инфекцию или инфекцию типа сезонной простуды. Поэтому по мере того, как SARS-CoV-2 будет становиться все более и более заразным, его летальность, напротив, будет ослабевать», - уточнил он.

Эксперт добавил, что «логическое завершение» этого процесса наступит тогда, когда человечество приобретет так называемый «популяционный иммунитет». Он объяснил, что позже коронавирус будет сравним с гриппом, а смертельные случаи станут нечастыми, отельными: «Бояться новой мутации не стоит. Можно фигурально выразиться, что она работает на нас, на человечество».

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