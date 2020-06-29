Врач перечислила «дешевые и давно известные лекарства» против коронавируса

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29 июня 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: сироп, pixabay.com

Заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ), доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала, какими лекарствами лечили легкие во время заболевания новой коронавирусной инфекцией. Своим мнением она поделилась с kp.ru.

«Мы применяли комбинацию бромгексина и спиронолактона [оба — давно известные очень дешевые лекарства]. Бромгексин — это отхаркивающее средство, которое многие годы назначается пациентам с пневмониями и с кашлем. В то же время экспериментальные данные показали, что этот препарат может блокировать определенный фермент и затруднять проникновение коронавируса в клетки … такое действие актуально главным образом на раннем этапе болезни. А вот отхаркивающий эффект бромгексина действительно помогает пациентам с COVID … Второй препарат — спиронолактон — традиционно широко используется в кардиологии для лечения сердечной недостаточности, тяжелой гипертонии. Обладает небольшим мочегонным, магний- и калийсохраняющим действием», - пояснила она.

Орлова отметила, что спиронолактон препятствует развитию фиброза в организме, а во время коронавируса медики замечают подобного рода изменения, также этот препарат блокирует рецепторы половых гормонов, в частности, тестостерона. По ее словам, есть исследования, которые показывают, что мужчины болеют «ковидом» чаще, поэтому блокада этих рецепторов на несколько недель будет полезной для снижения тяжести последствий. Кроме того, препарат уменьшает осложнения гипокалиемии – недостаток калия, что опасно для сердца.