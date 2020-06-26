Названо еще одно лекарство, которым лечили коронавирус в Москве

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 июня 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: таблетки, pixabay.com

Заведующий отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ), доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова рассказала, какое лекарство использовали медики для лечения коронавирусных пациентов в госпитале на базе МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова. По ее словам, они справились с ситуацией «лучше многих», сообщает kp.ru.

«Нас очень заинтересовало исследование с колхицином. Это давно известный препарат, который влияет на обмен мочевой кислоты и часто используется в лечении подагры. После начала эпидемии COVID появились экспериментальные данные, подтверждающие, что колхицин действует на белок, который формирует особые трубочки в цитоплазме клетки. Именно по этим трубочкам коронавирус проникает в ядро клетки, чтобы начать там реплицироваться (размножаться). Колхицин блокирует белок, мешая тем самым транспорту вирусных частиц с поверхности клетки в ее ядро», - пояснила она.

Орлова отметила, что они начали использовать препарат в качестве упреждающей противовоспалительной терапии. Она добавила, что колхицин назначали пациентам даже с незначительным повышением С-реактивного белка. Результаты были очень хорошие, уточнила она.

Позже анализ показал, что колхицин по противовоспалительному эффекту не уступает дорогостоящим иммунобиологическим препаратам.

Ранее стало известно, с каким интервалом будут вводить вакцину от коронавируса.