Главный кардиолог России назвал оптимальный способ оздоровления организма

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 июня 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Прогулка. Фото: pixabay.com

Главный кардиохирург российского Минздрава Лео Бокерия рассказал о самом оптимальном и лучшем способе оздоровления организма. По словам врача, то, что люди после самоизоляции начали усиленно заниматься бегом, не правильно.

Бокерия рекомендовал в течение недели ходить не менее двух часов. Такая физнагрузка помогает укрепить здоровье и продлить продолжительность жизни. К тому же, ходьба отлично помогает поддерживать физическую форму тем, кто далек от спорта.

«Очень многие люди, которые вообще не занимались физкультурой, они начинают усиленно бегать. Для этого, вообще-то говоря, нужно иметь тонометр и уметь считать пульс... И если этот пульс превышает 25 %, то надо прекращать», - отметил врач.