Хирург Лео Бокерия назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом в России

Лео Бокерия, отечественный кардиохирург, рассказал, к какому сроку в Российской Федерации может быть прекращено распространение смертельно опасного коронавируса COVID-19. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - заявил ставший собеседником РИА Новости Бокерия.
Ранее в понедельник сообщалось, что специалисты, работающие в ВНИИ ГОЧС МЧС России, посоветовали простые способы профилактики коронавируса. Сотрудники института рекомендовали, в частности, тщательно мыть руки после возвращения с улицы.