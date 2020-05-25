Хирург Лео Бокерия назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом в России

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25 мая 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кардиолог Лео Бокерия, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Лео Бокерия, отечественный кардиохирург, рассказал, к какому сроку в Российской Федерации может быть прекращено распространение смертельно опасного коронавируса COVID-19. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - заявил ставший собеседником РИА Новости Бокерия.

Ранее в понедельник сообщалось, что специалисты, работающие в ВНИИ ГОЧС МЧС России, посоветовали простые способы профилактики коронавируса. Сотрудники института рекомендовали, в частности, тщательно мыть руки после возвращения с улицы.