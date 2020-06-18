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В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении всеобщей диспансеризации

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении всеобщей диспансеризации
поликлиника, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах страны, где это позволяет ситуация по коронавирусу. Такое заявление сделал сегодня, 18 июня, глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее правительство приостановило диспансеризацию взрослого населения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.
«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», — уточнил Мурашко.

У россиян старше 40 лет может появиться дополнительный выходной для диспансеризации.

НС

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