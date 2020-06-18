В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении всеобщей диспансеризации

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 июня 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

поликлиника, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах страны, где это позволяет ситуация по коронавирусу. Такое заявление сделал сегодня, 18 июня, глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее правительство приостановило диспансеризацию взрослого населения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», — уточнил Мурашко.

У россиян старше 40 лет может появиться дополнительный выходной для диспансеризации.