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Проведение диспансеризации и медосмотров в поликлиниках приостановлено из-за коронавируса

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Проведение диспансеризации и медосмотров в поликлиниках приостановлено из-за коронавируса
pexels.com

В целях профилактики распространения коронавируса в российский поликлиниках временно приостановят проведение диспансеризации и медицинских осмотров.  Правительство принимает дополнительные меры по предупреждению распространение нового вируса COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами и назвал новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.  Региональным властям поручено временно приостановить превентивные медосмотры и диспансеризацию и проинформировать об этом население.

Премьер отметил, что граждане должны беспрепятственно получать дистанционный доступ ко всем госуслугам.

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