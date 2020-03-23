Проведение диспансеризации и медосмотров в поликлиниках приостановлено из-за коронавируса

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23 марта 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

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В целях профилактики распространения коронавируса в российский поликлиниках временно приостановят проведение диспансеризации и медицинских осмотров. Правительство принимает дополнительные меры по предупреждению распространение нового вируса COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами и назвал новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Региональным властям поручено временно приостановить превентивные медосмотры и диспансеризацию и проинформировать об этом население.

Премьер отметил, что граждане должны беспрепятственно получать дистанционный доступ ко всем госуслугам.