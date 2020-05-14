У россиян старше 40 лет может появиться дополнительный выходной для диспансеризации

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14 мая 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Диспансеризация. Фото: сайт Госдума РФ

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки инициировало правительство РФ.

В проекте закона говорится, что «работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка».

При этом авторы инициативы подчеркивают, что для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.

Кроме этого, исключение составляют работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Ранее Госдума приняла закон о заочном проведении собраний в многоквартирных домах.