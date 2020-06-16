Немецкие ученые считают, что развитые мышцы помогают иммунитету бороться с вирусами

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16 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Advances

мышцы, pixabay.com

Немецкие ученые провели исследование на мышах и пришли к выводу, что развитая мускулатура может быть источником "сырья" для производства новых иммунных клеток, позволяющих бороться с вирусами.

Руководитель исследования, постдок Германского центра исследований рака Цзинся У отметила, что из-за многих опасных заболеваний – как инфекционных, так и онкологических – пациенты могут серьезно потерять вес и мышечную массу. Также у них может существенно ухудшиться работа иммунитета. Эксперты полагают, что причиной этого является нарушение работы Т-лимфоцитов – клеток иммунной системы, защищающих организм от патогенов.

Немецкие специалисты считают, что между снижением массы тела и ухудшением функций Т-клеток существует прямая связь. В рамках эксперимента они заразили лабораторных грызунов острым вирусным инфекционным заболеванием ЦНС – лимфоцитарным хориоменингитом. После этого ученые обратили внимание на то, что мыши с большей мышечной массой значительно лучше справлялись с болезнью, чем грызуны со слабо развитой мускулатурой. Исследования продолжаются.